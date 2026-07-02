Obez Yetişkinlerde Tansiyon ve Kolesterol Değişimi - Son Dakika
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Obez Yetişkinlerde Tansiyon ve Kolesterol Değişimi

02.07.2026 12:22
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Obez bireylerde tansiyon ve kolesterol düzeyleri, normal kilolu yetişkinlere benziyor.

Araştırmada, yüksek gelirli ülkelerdeki 40 yaşın üzerindeki obez yetişkinlerde tansiyon ve kolesterol düzeylerinin, normal vücut kitle indeksine sahip yetişkinlerinkine giderek daha fazla benzediği ortaya kondu.

"The Lancet" dergisinde yayımlanan bir araştırmada, vücut kitle indeksi yüksek ve normal kişilerde tansiyon ve kolesterol düzeylerinin yanı sıra buna yönelik ilaç kullanımı karşılaştırıldı.

Buna göre, yüksek gelirli ülkelerdeki 40 yaşın üzerindeki obez yetişkinlerde tansiyon ve kolesterol düzeylerinin, normal vücut kitle indeksine sahip yetişkinlerinkine giderek daha fazla benzediği belirlendi.

Araştırmacılar, bu eğilimin, yüksek gelirli ülkelerde obezite sorunu yaşayan 40 yaş üstü kişilerde statinler gibi kolesterol düşürücü ve tansiyon ilaçlarının daha yaygın kullanılmasından kaynaklanabileceğine işaret etti.

Öte yandan, 40 yaşın altındaki yetişkinlerde ise tansiyon ve kolesterol düzeyinde benzerliğin az olduğu belirtilen araştırmada, bunun genç yetişkinlerde ilaç kullanımının yaygın olmamasından kaynaklanabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar ayrıca, kardiyovasküler risklerin azalmasına rağmen, obeziteyle ilişkili diyabet, böbrek, karaciğer hastalıkları ve kanser gibi risklerin sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA

Tansiyon, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Obez Yetişkinlerde Tansiyon ve Kolesterol Değişimi - Son Dakika

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