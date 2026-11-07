OCHA, Beni\'de en az 30 sivilin öldüğünü, Ebola müdahalesinin aksadığını bildirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Kasım (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yaşanan şiddet olaylarında onlarca sivilin hayatını kaybettiğini ve olayların Ebola salgınına müdahale çalışmalarını aksattığını bildirdi.

Ofisin cuma günü yerel kaynaklara dayandırdığı açıklamaya göre, Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesindeki Cantine-Aloya yerleşiminde en az 30 sivil hayatını kaybetti, evler yakıldı ve bir sağlık merkezi yıkıldı. Hayatını kaybedenler arasında birkaç hastanın da bulunduğu belirtildi.

OCHA, "Ebola hastalarıyla temaslı kişilerin bir gözlem merkezinden kaçtığı, müdahale ekiplerinin ise bölgedeki faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı bildirildi. Bu durum, olası enfeksiyon vakalarının izlenmesini ve salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

OCHA'ya göre yetkililer, bugüne kadar çoğunluğu ülkenin doğusunda olmak üzere 10.700'den fazla doğrulanmış Ebola vakası ve 5.200'ün üzerinde ölüm bildirdi.

Ofis, ülkedeki tüm taraflara sivilleri koruma, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme ve insani yardım ile sağlık çalışanlarının güvenli ve engelsiz erişimini sağlama çağrısında bulundu.