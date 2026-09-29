OCHA Yemen\'de çatışmaların 142.000 kişiyi yerinden ettiğini açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'de tırmanan şiddetin en çok sivilleri etkilediğini belirterek, giderek daha fazla kişinin yerinden edildiğini ve hastalıkların yayıldığını duyurdu.

OHCA pazartesi günkü açıklamasında Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine atıfta bulunarak, çatışmaların ülke genelinde 142.000 kişiyi evlerini terk etmeye zorladığını belirtti.

Ofis, BM ve ortaklarının insani yardım çalışmaları kapsamında şu ana kadar 115.000'den fazla kişiye ulaştığını, yeni yerinden edilmiş aileler ile ev sahibi toplulukları desteklemek üzere yaklaşık 20 milyon dolar tutarında acil durum fonu seferber edildiğini kaydetti.

OCHA, çatışmaların halihazırda hassas durumdaki sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiğini ve bazı hastanelerin yaralıları tedavi edebilmek için acil doğum hizmetlerini askıya almak zorunda bıraktığını açıkladı. Buna karşılık sağlık ortakları 20'den fazla gezici tıbbi ekip görevlendirdi, hızlı müdahale ekiplerini devreye soktu ve yaklaşık 60 metrik ton tıbbi malzeme ulaştırdı.

Ofis, hayati tıbbi malzemelerin hızla tükendiğini ve yardıma muhtaç çok sayıda kişiye erişilemediğini belirterek, acil ek finansmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

OCHA, çatışmaların şiddetlenmesinin hastalık riskini artırdığına dikkat çekti. Yemen genelinde bu yıl 7.800 şüpheli kolera ve 22.000'den fazla şüpheli kızamık vakası bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki aşırı kalabalık ile güvensiz su ve hijyen koşullarının yeni salgın riskini artırdığı uyarısında bulunarak, bazı noktalarda halihazırda kolera alarmları verilmeye başlandığını kaydetti.

BM İnsan Hakları Ofisi, ağustos başından 26 Eylül'e kadar 42 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin de yaralandığını doğruladı. Yaşamını yitirenlerin yarısını çocuklar oluştururken, yaralıların yaklaşık üçte ikisi kadınlar ve çocuklardan oluşuyor.

OCHA, tüm taraflara sivilleri koruma ve insani yardımın güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasını sağlama çağrısında bulundu.