Ödemiş Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Kütahya'da düzenlenen Ulusal Robot Yarışması'nda Robotenis kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kendin Yap Atölyesi tarafından düzenlenen yarışmaya 4 takımla katılan Ödemiş BİLSEM öğrencileri, farklı kategorilerde mücadele etti.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sabri Ozan Yoldaş danışmanlığında hazırlanan "ÖdemişTeniscileri" takımı, Robotenis kategorisinde finale yükseldi. Tolga Kerem Arıkbaşı ve Emir Efe Çalık'tan oluşan takım, final karşılaşmasında rakibine mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, gazetecilere üreten, tasarlayan ve problem çözen bireyler yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren BİLSEM'in başarısından mutluluk duyduklarını söyledi.