Ödemiş Kaymakamlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, vatandaşların bayramını kutlayarak şehir dışına çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise vatandaşların bayramını kutlayarak iyi bayramlar temennisinde bulundu.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve kamu kurum personeli katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Bayramlaşma Programı - Son Dakika
