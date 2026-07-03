İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen traktörün 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
A.C.Ö'nün (16) kullandığı traktör, Mescitli Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan A.C.Ö, buradan İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Devrilen Traktörde Genç Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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