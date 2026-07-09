İzmir'in Ödemiş ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet S. (58) yönetimindeki 51 TC 838 plakalı otomobil Süleyman Demirel Mahallesi'nde İpek Y. (40) idaresindeki 35 ZZH 36 plakalı ciple çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan A.E.Y. (14) ve Ç.O. (38) ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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