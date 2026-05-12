Ödemiş'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Ödemiş'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü

12.05.2026 10:19
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz çıkan kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, tali yoldan ana yola kontrolüsez çıktığı öne sürülen kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Şahin Arslan, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Bademli-Ovakent kara yolunda meydana geldi. Şahin Arslan'ın kullandığı 35 BOM 711 plakalı motosiklet, kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı ileri sürülen Ş.U. (64) yönetimindeki 35 ZIC 83 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosikletin sürücüsü Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arslan'ın cenazesi, jandarmanın olay yeri incelemelerinin ardından önce Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
