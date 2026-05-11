Ödemiş\'te Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yabancı uyruklu M.Q'nün (24) kullandığı plakasız motosiklet, Ovakent Mahallesi'nde S.Y'nin (43) kullandığı 09 ADH 835 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve F.Y. (80) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
