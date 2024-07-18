Ödemiş'te park halindeki otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Ödemiş'te park halindeki otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın cenazesi, Üçeylül Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangının çocuğun otomobile girerek çıkardığı değerlendiriliyor.

18.07.2024 19:59
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 13 Temmuz 2024'da park halindeki otomobilde çıkan yangında ölen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Üçeylül Mahallesi'ndeki olayda hayatını kaybeden 4 yaşındaki Kazım Yılmaz için Fatih Camisinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın da katıldığı cenazenin ardından çocuğun cenazesi Ahrandı Mezarlığında toprağa verildi.

Yangın

Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta park halindeyken alev alan 35 BDR 487 plakalı otomobil itfaiye tarafından söndürülmüş yapılan incelemede 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Çocuğun kilitli olmayan otomobile girerek yangın çıkardığı değerlendirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te park halindeki otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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