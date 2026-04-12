Ödemiş\'te Rahvan At Yarışları Yapıldı

12.04.2026 15:42
Ödemiş'te geleneksel rahvan at yarışları düzenlendi, 140 at mücadele etti ve ödüller verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Ödemiş Belediyesi işbirliğinde rahvan at yarışları gerçekleştirildi.

Günlüce Mahallesi'ndeki etkinlikte, çeşitli illerden 140 at yarıştı.

Yarışlara katılan Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömür Meç, ilginin yüksek olduğunu belirterek, rahvan at yarışlarının geleneksel bir spor olarak yaşatıldığını söyledi.

İlhan Kayalı ise yarışların hem at sahipleri hem de seyirci açısından güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
