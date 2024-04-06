Ödemiş\'te tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 42 obje, 6 sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili G.D'yi gözaltına aldı.
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Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca tarafından Kaymakamlık Binası arkasında düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma' iftarında 4 bin kişi birlikte iftar açtı. İftar programına CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı ve il yönetimi, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, önceki dönem Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ülke genelinde tepkilere neden oluyor. İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, Hayfa'da düzenlenen bir gösteride askeri harekatın sınırları zorladığını ve askerlerin yeniden işgal etmeye zorlandığını belirtti. Ayalon ayrıca savaşın siyasi bir hedef olmadan sürekli bir savaşa dönüşebileceğini ifade etti.
İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkent Stockholm'de verilen iftara Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, UID Genel Sekreteri ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı. İftar programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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