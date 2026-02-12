Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Seval Ö. ( 46) yönetimindeki 35 ZIP 97 plakalı otomobil, Ocaklı Mahallesi yakınlarında, İsa Okumuş (56) idaresindeki 35 AOS 082 plakalı minibüsle ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Melahat Ö, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
