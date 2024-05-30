Ödemiş'te Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Ödemiş'te Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Ödülleri Verildi

Ödemiş\'te Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Ödülleri Verildi

Ödemiş'te Türk Kızılay'ın düzenlediği 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası kapsamında en fazla kan bağışçısı getiren öğrenciler ödüllendirildi. Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende en çok bağışçı getiren öğrencilere kupa, madalya ve hediyeler verildi. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, ilçede düzenlenen bağış kampanyalarıyla bağış sayılarının arttığını belirtti. Ödemiş Atatürk İlkokulu Müdürü Orhan Sarıkaya da kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

30.05.2024 17:17
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Ödemiş'te Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" başlıklı kampanyası kapsamında en fazla kan bağışçısı getiren öğrenciler ödüllendirildi.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen törende en çok bağışçı getiren Mustafa Kemal Uyar, Elif Kazan ve Buğlem Saykılı'ya kupa, madalya ve hediyeleri Kaymakam Fatih Aksoy'dan aldı.

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, yaptığı açıklamada kan bağış kampanyası kapsamında yakınlarını getiren öğrencilere çeşitli ödüller verildiğini belirterek Dr. Dolaş, ilçede düzenlenen bağış kampayalarıyla bağış sayılarında ciddi seviyelere ulaşıldığını belirtti.

Ödemiş Atatürk İlkokulu Müdürü Orhan Sarıkaya de öğrenci, öğretmen ve velilerde kan bağışı bilincini oluşturmaya amaçlayan kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Ödülleri Verildi - Son Dakika

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