Ödemiş\'te Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Ödülleri Verildi

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Ödemiş'te Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" başlıklı kampanyası kapsamında en fazla kan bağışçısı getiren öğrenciler ödüllendirildi.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen törende en çok bağışçı getiren Mustafa Kemal Uyar, Elif Kazan ve Buğlem Saykılı'ya kupa, madalya ve hediyeleri Kaymakam Fatih Aksoy'dan aldı.

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, yaptığı açıklamada kan bağış kampanyası kapsamında yakınlarını getiren öğrencilere çeşitli ödüller verildiğini belirterek Dr. Dolaş, ilçede düzenlenen bağış kampayalarıyla bağış sayılarında ciddi seviyelere ulaşıldığını belirtti.

Ödemiş Atatürk İlkokulu Müdürü Orhan Sarıkaya de öğrenci, öğretmen ve velilerde kan bağışı bilincini oluşturmaya amaçlayan kampanyaya katılanlara teşekkür etti.