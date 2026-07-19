İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında iş yeri ve 6 dairede hasar meydana geldi.
Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede binanın üst katına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, iş yeri ile 6 dairede hasar meydana geldi.
Öte yandan polis ekipleri, iş yerini kundakladığı iddia edilen O.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Yangın: 6 Daire ve İş Yeri Zarar Gördü - Son Dakika
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