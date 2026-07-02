Ödemiş'te Yangın Sonrası Konutlar Tamamlanıyor - Son Dakika
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Ödemiş'te Yangın Sonrası Konutlar Tamamlanıyor

Ödemiş\'te Yangın Sonrası Konutlar Tamamlanıyor
02.07.2026 11:18
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Ödemiş'teki orman yangını sonrası yapılan konutlar ay sonu teslim edilecek. Bakan Kurum müjdeledi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınının üzerinden 1 yıl geçerken, bölgede yapımına başlanan afet konutları da tamamlanıyor. Konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınının ardından Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi kullanılamaz hale geldi. Yangından 1 ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni konutların temelleri atıldı. Hızla devam eden çalışmalar sonrası köy evleri 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi. Yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.

BAKAN KURUM: YAKINDA ÜZÜMLÜ KÖYÜNE MİSAFİR OLACAĞIM

Yangının yıl dönümünde sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, afetin hemen ardından gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelen 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı'nın eski ve yeni görüntülerine yer verdi. Eski görüntülerde Atıcı'nın, Bakan Kurum'a yaklaşarak, "Bakan amca; bizim evimiz yandı, biliyorsun değil mi?" dediği ve Bakan Kurum'un da "Biliyorum; sen üzülme. Daha güzelini yapacağız" dediği anlar yer aldı. Yeni görüntülerde de Muzaffer Atıcı, "Yangından sonra buraya bakanımız geldi. Murat amcayla konuştum ben. 'Bizim evimiz yandı, bize ev yapacak mısın?' dedim. O da bana söz verdi. Şimdi de evimiz yapılıyor. Murat amca teşekkür ederiz, evimiz yapılıyor" dedi. Öte yandan Bakan Kurum, söz konusu görüntüleri, "Yakında Üzümlü köyüne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım" notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Yangın Sonrası Konutlar Tamamlanıyor - Son Dakika

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