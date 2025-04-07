ODTÜ Öğrencilerinden Yoksulluk ve Baskılara Başkaldırı

Haber: Esra Tokat/ Kamera: Berkin Gülsoy

(ANKARA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri bugün kampüste "Yoksulluğa ve baskılara başkaldırıyoruz" diyerek yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından düzenlenen basın açıklamasında tutuklanan öğrencilerin biran önce serbest bırakılmasını istenirken "Şimdi de tüm işçileri, emekçileri, akademisyenleri üretimden gelen güçlerini kullanmaya, halkın gücünü bir avuç para babasına göstermek için genel greve çağırıyoruz" denildi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemler sürüyor. Bayram tatilinin ardından üniversitelere dönen öğrenciler, bu eylemler sırasında tutuklanan sıra arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Bugün ODTÜ'de öğrenciler kampüste bulunan fizik çimlerinde buluştu.

Kampüs içerisinde "Yoksulluğa ve baskılara başkaldırıyoruz" pankartıyla yapılan yürüyüşte sık sık "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Hükümet istifa", "Gözaltılar, işkenceler, baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarını attılar. Kampüs içindeki yürüyüş sonrasında öğrenciler A4 kapısından çıkarak 100. Yıl Mahallesi'ne yürümek ve buradaki 100. Yıl pazarında basın açıklaması yapmak istedi.

Öğrencilerin kampüs dışına yürümesine izin verilmedi

Kampüs dışında ise öğrencilere destek vermek için A4 kapısında ODTÜ Mezunlar Derneği üyeleri, mahalleliler ve ODTÜ'lü öğrencilerin velileri geldi. Ancak öğrencilerin kampüs dışına yürümesine polisler izin vermedi. Bunun üzerine öğrenciler, ODTÜ mezunlarının da katılımıyla kampüs içinde bir basın açıklaması düzenledi.

"19 Mart siyasi darbesiyle başlayan gençlik hareketini sahipleniyoruz"

Öğrenciler tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

"Bizler ODTÜ öğrencileri olarak AKP iktidarının yaratmaya çalıştığı baskı ve korku iklimini reddediyor ve arkadaşlarımızı gözaltına alarak, tutuklayarak bizleri korkutmak ve yıldırmak isteyenlere buradan sesleniyoruz, biz yılmayacağız ve hakkımız olan demokratik ülkemizi ve demokratik üniversitelerimizi alacağız. 19 Mart siyasi darbesiyle başlayan gençlik hareketini sahipleniyoruz ve ODTÜ Öğrencileri olarak öğrenci dayanışmamızı büyütmek adına her gün mücadelemizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bugün bizlerle buluşmak için gelen polisin sert müdahale tavrına rağmen gelen 100. yıl halkını, emekçilerini ve ODTÜ mezunlarını da selamlıyoruz. AKP'nin 23 yıldır bizlere dayatmaya çalıştığı yoksulluk ve baskı politikalarına karşı hep birlikte omuz omuza direnmemizin gücünün korku yarattığını görüyoruz ve halkımızla birlikte biz ODTÜ öğrencileri bugün kampüsümüzden sokaklara, mahallelerimize taşarak baş kaldıracağımızın sözünü veriyoruz.

"Maaşlar ve burslar insanca yaşam koşullarını sağlayacak şekilde artırılmalıdır"

19 Mart'tan bu yana gösterdiğimiz direniş aynı zamanda tüm ülkenin içinde bulunduğu antidemokratik, baskıcı ve yoksullaştırıcı politikaların bir sonucudur. Bizler, ODTÜ öğrencileri olarak, demokratik ve katılımcı geleneğimize sahip çıkıyor; yaşanan baskılara, hak gasplarına ve yoksullaşmaya karşı sesimizi yükseltiyoruz. Giderek derinleşen ekonomik krizle birlikte, işçiler, emekçiler, kadınlar ve öğrenciler olarak temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik. Asgari ücret açlık sınırının altında, öğrencilerin bursları yetersiz. Bizler yarı zamanlı öğrenci, tam zamanlı çalışan haline düşmüşken barınma ve beslenme gibi en temel ihtiyaçlar bile lüks haline gelmiştir. Bu yoksullaştırma politikaları derhal son bulmalı; maaşlar ve burslar insanca yaşam koşullarını sağlayacak şekilde artırılmalıdır.

"Halkın gücünü bir avuç para babasına göstermek için genel greve çağırıyoruz"

Tüketimden gelen gücümüzü kullanarak 2 Nisan'da bir boykot ördük ve orada gördük ki okullarda olmayan sabunun, tuvalet kağıdının derdine düşmeyen milli eğitim bakanı da aralarında olmak üzere tek adam rejimine hizmet eden herkesin, korkudan bizim 1 aylık KYK bursumuzla tek öğünlük alışveriş yaptığını hep beraber izledik. Şimdi de tüm işçileri, emekçileri, akademisyenleri üretimden gelen güçlerini kullanmaya, halkın gücünü bir avuç para babasına göstermek için genel greve çağırıyoruz.

Üniversite içi demokratik karar alma mekanizmalarının tamamen devre dışı bırakıldığı, rektörlüklerin AKP iktidarının eliyle atandığı bir düzene mahküm olmayacağız. Bizim geleceğimiz üniversite bileşenlerinin ortak iradesiyle belirlenmelidir. Buradan da Kayyum Rektör Yozgatlıgil'i teşhir ediyoruz. Kayyum rektör, polisle işbirliği yaparak polisi kampüse sokmaktadır. Çevikleri kampüse sokup arkadaşlarımızı dövdüren, kapılara abluka koyan da yine kayyum rektörün kendisidir. Bu yüzden taleplerimizi daha güçlü bir şekilde yineliyoruz. Rektörler ve yönetici kadrolar seçimle gelmelidir.

Ülkenin dört bir yanında isyan eden, sesini yükselten sıra arkadaşlarımızı gözaltına aldılar, tutukladılar. Kadın katillerine, şiddet faillerine, tacizcilere bulamadıkları elektronik kelepçeleri özgürlüğü ve geleceği için mücadele ettiği için ev hapsi verdikleri bizlere taktılar. AKP iktidarına karşı direnen bütün arkadaşlarımıza selam olsun! Bu direniş günlerinde tutuklanan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"

ODTÜ'de okuyan çocuğuna destek için kampüs önüne gelen veli: "Biz çocuklarımıza inanıyoruz, çocukların yanındayız"

Çocuğu ODTÜ'de okuyan ve ona destek vermek için kampüs önüne gelen Serpil Akpınar da ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Öğrencilerin eylemlerine destek verdiğini ve onların yanında olduğunu ifade eden Akpınar şunları söyledi:

"Çocuklarımıza ses olmaya çalıştık. Mahallelerde yürüyüşler, toplantılar yaptık. Önceki haftalarda A1 kapısına gittik ve orada polisin gazına da maruz kaldık. İçeriye sokmadılar bizi ve çocuklarımızı güvenli bir şekilde çıkaramadık. Çocuklarımızın büyük bir kısmı gece yarılarına kadar okuldan güvenli bir şekilde çıkamadılar çünkü A7 dışındaki bütün kapıları kapatmışlardı. Biz bundan dolayı kapı önlerinde ve mahallelerde çocuklarımızı büyük bir endişe ile beklemek zorunda kaldık. Çocuklarımızın şu andaki mücadelesi daha aydınlık bir Türkiye için. Hem kendi gelecekleri hem de yurtsever gençler olarak bu ülkenin geleceği için kendi haklarına, kendi geleceklerine sahip çıkan çocuklar. Biz çocuklarımıza inanıyoruz, çocukların yanındayız ve bütün eylemlerini destekliyoruz. Onlarla birlikte omuz omuza eylemlere de katılıyoruz."