ODÜ Rektörü'nden AA'ya Kutlama Mesajı

06.04.2026 14:52
Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümünü kutladı, katkılarını vurguladı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Baş, mesajında, ülkenin en köklü ve saygın basın kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansının, 106 yıldır ilkeli, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde kurulan Anadolu Ajansının, tarihsel bir misyonun taşıyıcısı ve millet iradesinin sesi olduğunu belirten Baş, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana, Türkiye'nin toplumsal hafızasında önemli bir yer edinen Anadolu Ajansı, doğru ve zamanında bilgi akışıyla hem kamuoyunun hem de akademik dünyanın başlıca başvuru kaynaklarından biri olmayı sürdürmektedir. İlkeli, doğru, objektif, bağımsız ve hızlı habercilik anlayışıyla sorumlu gazetecilik bayrağını daha da yukarılara taşıyacağına inandığım Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucularını saygı ve minnetle anıyorum. Ajansın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: AA

