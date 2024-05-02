Of Fen Lisesi'nde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Of Fen Lisesi'nde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Of Fen Lisesi\'nde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Of Fen Lisesi'nde düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda 21 proje sergilendi. Kaymakam Demirer, fuara katkı sağlayanları tebrik ederek, öğrencilerin ülkeye katkı sağlayacağını belirtti. Okul Müdürü Kurt ise katılımcılara teşekkür etti.

02.05.2024 14:19
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Of Fen Lisesi'nde açılan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun spor salonunda düzenlenen etkinlikte, matematik öğretmeni Yasemin Yazıcı koordinatörlüğünde 50 öğrencinin hazırladığı 21 proje sergilendi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın açılmasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Ülkemizin geleceği böyle çalışkan ve zeki öğrencilerle daha aydınlık olacaktır. İnşallah buradan yetişen öğrencilerimiz büyük başarılarla ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Okul Müdürü Vehap Kurt ise katılımlarından dolayı Kaymakam Demirer ve ziyaretçilere teşekkür etti.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Tübitak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Of Fen Lisesi'nde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Of Fen Lisesi'nde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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