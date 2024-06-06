Of Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Of Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Of Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Of Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, yapılan çalışmaların eğitimin tabana yayıldığını gösterdiğini belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahsanoğlu ise sergide 2 bine yakın el emeği eserin yer aldığını ve yaygın eğitimin önemine vurgu yaptı. Programda öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür belgesi verildi.

06.06.2024 17:47
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Of Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen serginin açılışında, emeği geçenleri tebrik etti.

Yapılan çalışmaların, eğitimin gerçek anlamda tabana yayıldığını gösterdiğini belirten Demirer, "Merkezimiz maşallah fabrika gibi üretim yapıyor. Haklı talepleriniz ve çalışmalarınızda her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahsanoğlu ise sergide, kursiyerlerin tarafından üretilen el emeği, göz nuru 2 bine yakın eserin yer aldığını ifade ederek, "Yaygın eğitimi en az örgün eğitim kadar önemli görüyoruz. 7'den 70'e tüm Of'a hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla Bakanlığın koyduğu hedefin üzerinde kurs ve kursiyer sayısına ulaştık." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Şevket Şahin de kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek. 1 Ocak 2024'ten bu zamana kadar 260 kurs açıp 4 bin 50 kursiyere ulaştıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Of Halk Eğitim Merkezi müzik öğretmeni Halil Yavuz ve ekibi mini konser verdi.

Programda başarılı çalışmaları dolayısıyla öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür belgesi verildi.

Açılışa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, Of Müftüsü Özcan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA

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