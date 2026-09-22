Of Kaymakamı Akça okulları ziyaret etti

Of Kaymakamı Eşref Akça, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret etti.

İlk olarak Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesini ziyaret eden Akça, Okul Müdürü Ahmet Kayıkçı'dan okul ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Akça, öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim yılını kutlayarak görüş ve taleplerini dinledi.

Akça, ardından Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti, okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Kaymakam Akça'ya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canan Çolak Seymen de eşlik etti.