Of Kaymakamı Demirer ortaokulda incelemelerde bulundu

Trabzon'da Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Şehit Fahrettin Yavuz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Demirer, mantolama çalışması tamamlanan Serince Mahallesi'ndeki Şehit Fahrettin Yavuz İmam Hatip Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Okul Müdürü Şevket Bulutoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi alan Demirer, "Okulumuz çok güzel olmuş, daha sıcak ve ferah hale gelmiş. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.