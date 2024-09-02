Kaymakam Demirer, YKS Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi - Son Dakika
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Kaymakam Demirer, YKS Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Kaymakam Demirer, YKS Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 3'e giren öğrencileri ödüllendirerek başarılarını kutladı. Öğrencilerle birlikte öğretmen ve velilerin de emeklerinin vurgulandığı ziyarette, Kaymakam Demirer geleceğin büyük Türkiye'si için öğrencilere güvenerek başarılar diledi. Ödül töreninde ilçe birincisi Cemre Sevencan, ikincisi Ahmet Emin Kazancı ve üçüncüsü Gamze Sivaz hediyelerini aldı.

02.09.2024 14:19
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??????? Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olup ilçede ilk 3'e giren öğrencilerini ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Of Fen Lisesi Müdürü Vehap Kurt, YKS sınavında başarılı olan öğrencilerle Kaymakam Demirer'i ziyaret etti.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Demirer, "Bu başarıda emekleri olan öğretmen, idareci ve velilerimizi de kutluyorum. Sizler ülkemizin geleceğinde önemli görevler ifa edeceksiniz. İnanıyorum ki bundan sonra da daha çok çalışarak hem kendiniz, hem ülkeniz hem de aileniz için daha güzel işler başaracaksınız. Yarının büyük Türkiye'si için sizlere güveniyor ve üstün başarılar diliyorum. " diye konuştu.

Kabahasanoğlu da desteklerinden dolayı Kaymakam Demirer'e teşekkür ederek, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı diledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Demirer, ilçe birincisi olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşen Cemre Sevencan'a, ikinci olarak Gebze Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümüne yerleşen Ahmet Emin Kazancı ile üçüncü olarak 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Gamze Sivaz'a hediyelerini takdim etti.

Kaynak: AA

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