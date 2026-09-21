Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İHO öğrencileriyle buluştu

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kabahasanoğlu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti.

Daha sonra 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kabahasanoğlu'na, okul müdürü Ali Cerrah da eşlik etti.