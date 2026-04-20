Trabzon'un Of ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen çeşitli kurslara katılanlar sertifikalarını aldı.
Of Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) düzenlenen programda, filografi, giyim, amigurumi ve hasır işleme kurslarında eğitim alan 65 kursiyerin ürünleri sergilendi.
Kursiyerlere sertifikalarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Esrin Tuğba Baltacı Eroğlu, Of Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Çakıroğlu, Of Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Soylu verdi.
Son Dakika › Güncel › Of'ta Aile Destek Merkezi Sertifika Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?