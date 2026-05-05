Of\'ta düzenlenen liseler arası futsal müsabakaları sona erdi

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen liseler arası futsal müsabakalarında Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılan final maçında Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi ve Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi karşılaştı.

Maçtan 5-0 galip ayrılan Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencileri tebrik etti.