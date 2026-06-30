Of\'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Trabzon'un Of ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Of Kaymakamı Eşref Akça başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ilçede son üç ayda gerçekleşen kadın ve çocuk vakalarına ilişkin vaka bazlı veri paylaşımı yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Tüm vakalarda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin artırılarak sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Akça, yürütülen çalışmalara katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek, iş birliği ve koordinasyonun artarak devam edeceğini belirtti.