Of'ta trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Çarşıbaşı Cami önünde düzenlenen etkinlikte, emniyet kemerinin önemine dikkat çekebilmek için vatandaşlar simülasyon aracını test etti.
Simülasyon aracına binen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, emniyet kemerinin hayat kurtardığını belirterek, "Buradan tüm vatandaşlarımıza emniyet kemerini takmalarını, dikkatli ve kurallara uyarak araç kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kazasız, belasız, sağlıklı günler diliyorum." dedi.
Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik ile vatandaşlar katıldı.
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