Of\'ta Yıl Sonu Müzik Dinletisi

Trabzon'un Of ilçesindeki Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Okulun konferans salonunda düzenlenen programda, Müzik Öğretmeni Goncanur Okutan, öğrencileriyle piyano ve gitar eşliğinde halk müziği ve sanat müziğinden eserler seslendirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kültürel değerlere sahip çıkmanın önemine değindi.
Program, öğrencilerin performanslarının ardından sona erdi.
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