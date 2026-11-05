OFAC, Prince Group ağını destekleyen 4 kişi ve 41 kuruluşu yaptırım listesine ekledi

NEW ABD Hazine Bakanlığı, siber dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticareti faaliyetleriyle bağlantılı uluslararası suç örgütü Prince Group'un iş ağını destekleyen 4 kişi ve 41 kuruluşu yaptırım listesine dahil etti.

???????ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), daha önce siber dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticareti faaliyetlerinde rolü nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı "Prince Group" adlı uluslararası suç örgütünün ticari ağlarını destekleyen 4 kişi ve 41 kuruluşun da yaptırım listesine alındığı bildirildi.

OFAC'ın Afrika merkezli bir dolandırıcılık ağını yöneterek ABD'lileri dolandıran Malezya uyruklu bir şahsı da yaptırım kapsamına dahil ettiği belirtildi.

Açıklamada, Prince Group bağlantılı kişilerin dijital varlık yatırımı dolandırıcılığı, romantik ilişki dolandırıcılığı ve diğer çevrim içi dolandırıcılık yöntemleriyle ABD'de ve dünya genelinde mağdurları hedef aldığı ifade edildi.

Söz konusu faaliyetlerden milyarlarca dolarlık yasa dışı gelir elde edildiği belirtilen açıklamada, bu suç gelirlerinin uluslararası paravan şirketler, denizaşırı holdingler ve finansal aracılar üzerinden aklandığı aktarıldı.

Açıklamada, bugünkü yaptırım kararının, örgütün önceki yaptırımları aşmak, varlıklarını gizlemek ve uluslararası finans sistemine erişimini sürdürmek için kullandığı kurumsal ve finansal altyapıyı daha kapsamlı şekilde hedef aldığı vurgulandı.

Madagaskar'da faaliyet gösteren dolandırıcılık ağını yöneten Chui Kok Wa'nın da ABD'lileri dijital varlıklar üzerinden dolandırdığı belirtilen açıklamada, Chui liderliğindeki dolandırıcıların çok sayıda Amerikalıyı 400 bin doların üzerinde dolandırdığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, siber dolandırıcılık şebekelerinin, Amerikalılardan milyarlarca dolar çalmaya devam ederken; yasa dışı gelirlerini aklamak için gelişmiş uluslararası iş ağlarına güvendiğine işaret etti.

Bessent, bu faaliyetleri mümkün kılan şirket yapılarından finansal aracılara kadar tüm unsurlarını dağıtmaya kararlı olduklarını vurguladı.