OGM\'den Orman Yangını Uyarısı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, sıcaklıkların 8 Ağustos'tan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağının beklendiğini belirterek, orman köylülerini yangın riskine karşı uyardı.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, orman yangını riskine karşı denetimlerini artırdı. Ekipler, orman köylerinde cami hoparlörleri ve megafonlarla anons yaparak ormanlarda sigara içilmemesi, ateş yakılmaması, izinsiz kamp kurulmaması konusunda uyarıda bulundu. Devriye ekipleri de mesire alanlarında gezerek vatandaşlara afiş dağıtıp, uyarıda bulundu.

EGE'DE YANGIN RİSKİ YÜKSEK

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyarıcı anonslarla, orman köylerinden başlayarak yangın riski yüksek bölgelerde halk, yangın tehlikesi ve kurallarla ilgili sürekli bilgilendiriliyor. Bu sayede, toplumsal farkındalık artırılarak yangın riskine karşı ortak bir mücadele hedefleniyor. Türkiye genelindeki ormanlarda toplamda 776 adet gözetleme kulesi yer alıyor. Bu kulelerin 184 adedinde ise 368 kamera sistemi bulunuyor. OGM bu kulelerden olası yangınlara karşı ormanları 7 gün 24 saat izliyor. Dakikada 3,5 milyon hektarı tarayan insansız hava aracı (İHA) da kullanan OGM, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinden de destek alıyor. Özellikle Muğla, Marmaris, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi yangın riskinin yüksek olduğu illerde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri jandarma ile birlikte orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetleri yürütüyor" denildi.