Öğrenci Affı Düzenlemesi Genişletildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenci Affı Düzenlemesi Genişletildi

16.07.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kabul edilen kanun teklifiyle, daha önce aftan yararlanamayan öğrenciler de kapsama alındı.

(ANKARA) - Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen öğrenci affı kanun teklifinde, daha önce aftan yararlanıp eğitimini tamamlayamayan öğrenciler, CHP'nin önerisiyle düzenleme kapsamına alındı.

Öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren ve dün Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kapsamına, daha önce aftan yararlanıp eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de dahil edildi.

Gelişmeyi CHP Medya ve Halkla İlişkilerin Koordinasyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir duyurdu. Demir, muhalefetin ısrarlı takibi sonucu geri adım atıldığını belirterek, "Öğrenci affı teklifinin görüşmelerinde daha önceden gündeme taşıdığımız madde kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Eğitim hakkının, siyasi tercihlere göre sınırlandırılacak bir ayrıcalık değil, Anayasa'nın güvence altına aldığı temel bir hak olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Gerçek bir öğrenci affı, geçmişte hangi aftan yararlandığına bakılmaksızın eğitimini tamamlamak isteyen herkese bu fırsatı sunmalıdır. Kabul edilen bu maddeyle birlikte öğrenciler arasındaki keyfi ayrım ortadan kalkmış ve adil bir düzenlemenin önü açılmıştır. TBMM Genel Kurulu'nda teklifin kabul edilmesiyle birlikte hayata geçecek bu düzenlemeyi takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci Affı Düzenlemesi Genişletildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej

18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 19:00:02. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrenci Affı Düzenlemesi Genişletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.