Öğrenciler 2024'te Uluslararası Müsabakalarda 188 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler 2024'te Uluslararası Müsabakalarda 188 Madalya Kazandı

Öğrenciler 2024\'te Uluslararası Müsabakalarda 188 Madalya Kazandı

MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, 2024 yılında katıldıkları uluslararası müsabakalarda toplam 188 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Bu madalyaların 153'ü spor, 35'i bilim ve teknoloji alanında geldi.

02.02.2025 12:37  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan öğrenciler, 2024 yılında katıldıkları uluslararası müsabakalarda toplam 188 madalya kazandı. Öğrenciler, bu madalyaların 153'ünü spor, 35'ini de bilim ve teknoloji alanında elde etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2024 yılında uluslararası yarışmalara katılım sağlayan ve derece alan öğrencilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Buna göre öğrenciler, 117 uluslararası yarışmada bireysel derece elde etti. Öğrenciler, spor alanında bireysel katıldıkları dünya şampiyonalarında 11 1'incilik, 4 2'ncilik ve 4 3'üncülük; Avrupa şampiyonalarında 24 1'incilik, 10 2'ncilik ve 17 3'üncülük madalyası kazandı. Ayrıca uluslararası şampiyonalarda 8 1'incilik, 11 2'ncilik ve 14 3'üncülük; Balkan şampiyonalarında ise 7 1'incilik, 1 2'ncilik ve 1 3'üncülük madalyası elde edildi. Bilim alanında öğrenciler, bireysel katıldıkları Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 3 2'ncilik; TEKNOFEST ve TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatları'nda ise her birinde birer 2'ncilik madalyası kazandı.

EKİP OLARAK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATILDI

Öğrenciler, uluslararası yarışmalarda ekip olarak da önemli başarılara imza attı. Dünya şampiyonalarında 1 2'ncilik, 12 3'üncülük; Avrupa Şampiyonalarında 1 2'ncilik, 4 3'üncülük; uluslararası şampiyonalarda 11 1'incilik, 3 2'ncilik, 5 3'üncülük; Balkan Şampiyonaları'nda ise 3 1'incilik ile 1 2'ncilik madalyası elde edildi. Bilim alanında ekip olarak katılınan Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 5 1'incilik, 8 2'ncilik, 3 3'üncülük; TEKNOFEST'te ise 2 1'incilik, 9 2'ncilik ve 3 3'üncülük madalyası kazanıldı.

Bireysel alanda 1'incilik derecesi elde edilen müsabakalar arasında Avrupa Halter, Balkan Badminton, Uluslararası Badminton, Avrupa Budokaido, Avrupa Bilek Güreşi, Dünya Bilek Güreşi, Balkan Atletizm, Balkan Karate, Uluslararası Karate, Uluslararası Taekwondo, Avrupa Wushu, Uluslararası Karate, Balkan Wushu, Avrupa Yelken, Dünya Yelken, Balkan Judo, Balkan Yüzme, Dünya Dalış, Avrupa Güreş, Avrupa Boks ve Balkan Judo Şampiyonaları ile Avrupa Eskrim, Avrupa Satranç ve Uluslararası Badminton Turnuvaları bulunuyor. Ekip olarak uluslararası 1'incilik dereceleri arasında ise Uluslararası Badminton Şampiyonası, Uluslararası MEB Robot Yarışması ve Uluslararası Badminton Turnuvası yer alıyor.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler 2024'te Uluslararası Müsabakalarda 188 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Galatasaray, Alvaro Morata’yı resmen açıkladı Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 13:30:43. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler 2024'te Uluslararası Müsabakalarda 188 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.