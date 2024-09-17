Öğrenciler Bakan Tekin'den Mektup Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler Bakan Tekin'den Mektup Aldı

Öğrenciler Bakan Tekin\'den Mektup Aldı

Afyonkarahisar'daki öğrenciler, Bakan Tekin'in mektubuna hediyelerle cevap aldı, ziyareti bekliyorlar.

17.09.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazdıkları mektubun cevabını aldı.

Bakan Tekin'in mektubunu ve hediyeleri öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci verdi.

Bakan Tekin mektubunda, "Okulunuzu ziyaret etmeyi ve hepsiyle de yakinen görüşmeyi çok isterim. Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan berrak zihinlerinin, umut dolu yüreklerinin ve azimlerinin daim olmasını dilerim. Biz burada onların en iyi eğitimi için çalışmaya devam edeceğiz, onlara güveniyor ve inanıyoruz; bunu unutmamalarını istiyorum. Derslerine özenle çalışırken aynı zamanda eğlenceli oyunların keyfini çıkarmalarını, yeni arkadaşlıklar kurmalarını, imkan buldukça hayal gücünü besleyecek etkinliklere katılmalarını bol bol okumalarını ve keşfetmenin heyecanını, öğrenmenin ve üretmenin mutluluk dolu anlarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mehmet Çınar, AA muhabirine, bir yıldır Hisarbank 100. Yıl İlkokulunda görev yaptığını söyledi.

Öğrencileri, etrafı sorgulayan, düşünen büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgi duyan nesil yetiştirmek için uğraştıklarını belirten Çınar, "Çocuklar da kendilerince Bakan Tekin'e mektup yazmışlar. Bakan Tekin de mektuplara cevap vermiş. Çocuklar da bizler de çok mutlu olduk." dedi.

Öğrencilerden Ömer Asaf Öksüz, sınıf olarak Bakan Yusuf Tekin'e mektup yazdıklarını kaydetti.

Bakan Tekin'in de kendilerine hediye gönderdiğini ifade eden Öksüz, "Bakan Tekin'in okula gelmesini çok istiyoruz." diye konuştu.

Elisa Kundak, "Mektupta teneffüslerin uzatıldığı için teşekkür ettim. Bir gün bakan olmak istediğimi belirttim. Bakan Bey'e hediyeler için teşekkür ediyoruz." dedi.

Nimet Şen, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bey'e mektup yazmıştık. O da sağ olsun bize dönüş yaptı. Hediyeler gönderdi. Ben de bakanım gibi vatanıma, milletime yararlı bir insan olmak istiyorum. İnşallah okulumuza da gelir. Size sarılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Bakan Tekin'den Mektup Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
19:28 Görüşmeye damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun’a farklı tarife uyguladı Görüşmeye damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun'a farklı tarife uyguladı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:54:51. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Bakan Tekin'den Mektup Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement