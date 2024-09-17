Öğrenciler Bakan Tekin\'den Mektup Aldı

Güncel

Afyonkarahisar'da Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazdıkları mektubun cevabını aldı.

Bakan Tekin'in mektubunu ve hediyeleri öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci verdi.

Bakan Tekin mektubunda, "Okulunuzu ziyaret etmeyi ve hepsiyle de yakinen görüşmeyi çok isterim. Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan berrak zihinlerinin, umut dolu yüreklerinin ve azimlerinin daim olmasını dilerim. Biz burada onların en iyi eğitimi için çalışmaya devam edeceğiz, onlara güveniyor ve inanıyoruz; bunu unutmamalarını istiyorum. Derslerine özenle çalışırken aynı zamanda eğlenceli oyunların keyfini çıkarmalarını, yeni arkadaşlıklar kurmalarını, imkan buldukça hayal gücünü besleyecek etkinliklere katılmalarını bol bol okumalarını ve keşfetmenin heyecanını, öğrenmenin ve üretmenin mutluluk dolu anlarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mehmet Çınar, AA muhabirine, bir yıldır Hisarbank 100. Yıl İlkokulunda görev yaptığını söyledi.

Öğrencileri, etrafı sorgulayan, düşünen büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgi duyan nesil yetiştirmek için uğraştıklarını belirten Çınar, "Çocuklar da kendilerince Bakan Tekin'e mektup yazmışlar. Bakan Tekin de mektuplara cevap vermiş. Çocuklar da bizler de çok mutlu olduk." dedi.

Öğrencilerden Ömer Asaf Öksüz, sınıf olarak Bakan Yusuf Tekin'e mektup yazdıklarını kaydetti.

Bakan Tekin'in de kendilerine hediye gönderdiğini ifade eden Öksüz, "Bakan Tekin'in okula gelmesini çok istiyoruz." diye konuştu.

Elisa Kundak, "Mektupta teneffüslerin uzatıldığı için teşekkür ettim. Bir gün bakan olmak istediğimi belirttim. Bakan Bey'e hediyeler için teşekkür ediyoruz." dedi.

Nimet Şen, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bey'e mektup yazmıştık. O da sağ olsun bize dönüş yaptı. Hediyeler gönderdi. Ben de bakanım gibi vatanıma, milletime yararlı bir insan olmak istiyorum. İnşallah okulumuza da gelir. Size sarılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.