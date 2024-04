Öğrenciler Dergi Çıkarttı, Editörlüğünü İkizler Yaptı

Güncel

Öğrenciler dergi çıkarttı, editörlüğünü ikizler yaptı

SİVAS - Eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal etkinliklere birçok alanda lider konumda olan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri bir yıl içerisinde kitapların ardından dergi çıkarttı. Çıkartılan derginin editörlüğünü ise ikiz kardeşler yaptı.

Sivas'ta eğitimin öncüsü konumunda yer alan ve başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu öğrencileri bir yıl içerisinde hikaye ve şiir kitabının yanı sıra bir de okul dergisi oluşturdular. Öğretmenleri eşliğinde öğrenciler tarafından büyük emeklerle Hayalim Hikayemde, Şiirlerimizde Atatürk ve Kurşun kalemler isminde basılan eserler görenler tarafından takdirle karşılandı. Kurşun Kalemler dergisinin editörlüğünü ise ikiz kardeşlerin yapması dikkat çekti.

"Okuyan neslin yanı sıra yazan bir nesil de oluşturmak istiyoruz"

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz, bir yıl içerisinde 3 kitabı da çıkardıklarını ifade ederek, " Çocuklarımız geçen yıl ikinci dönem 'Hayalim Hikayemde' adlı bir kitap yazdı. Bu sene 10 Kasım haftasında Atatürk sevgimiz için şiir kitabı oluşturduk. Şu an ikinci dönem itibariyle Türkçe zümremize ait 'Kurşun Kalemler' adında okul dergimizi düzenledik. Böylece yaklaşık bir yıl içerisinde 3. Kitabımızı çıkarmış olduk. Çocuklarımızı sadece akademik anlamda değil sosyal, sportif, kültürel ve her alanda bir ürün oluşturmalarını istiyoruz. Bunun için bizler de tüm hocalarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Okuyan neslin yanı sıra yazan bir nesil de oluşturmak istiyoruz. Dergimizin içeriği çocuklarımızın güncel haberlerini oluşturan spordan sanata, bilimden sosyal haberlere kadar her şeyi kapsıyor. Şiir kitabımız Atatürk'e hitaben yazılmış şiirlerimiz var. Bir diğer eserimiz olan hikaye kitabımız da ise çocuklarımız kendi hayal dünyalarında kurdukları kısa hikayelerini yazdılar" dedi.

Derginin editörlüğünü ikizler yaptı

Derginin editörlüğünü yapan 5. Sınıf öğrencileri ikiz kardeşler Sencer Arhan ve Babür Dağhan Altunpara; derginin editörlüğünü yaparken tüm arkadaşlarımızın verdiklerini yazmaya çalıştık. Tüm arkadaşlarla hepimiz çok emek verdik. İlginç canlılar, kitap tanıtımı hikayeler gibi her şeyi anlattık. Yaklaşık dört ay kadar sürdü. Biraz zorladı ama aynı zamanda da eğlendirdi. İleride derginin ikincisini çıkartmayı planladıklarını belirtti.