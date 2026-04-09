Öğrenciler Geri Dönüşümle Coğrafyayı Öğreniyor

09.04.2026 11:25
Osmaneli'deki öğrenciler, geri dönüşüm malzemeleriyle 3D coğrafi şekiller yaparak öğreniyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, dersi daha iyi anlamak için geri dönüşüm için ayrılan malzemelerle 3 boyutlu coğrafi şekiller yaptı.

Okulun coğrafya öğretmeni Pınar Kara Öner öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak coğrafi şekillerin maketlerini tasarladı.

Yaklaşık 70 öğrencinin yer aldığı projede yumurta kartonu, çöp şiş, mukavva karton, inşaat köpüğü ve plastik gibi malzemeler kullanıldı.

Projeyle coğrafi kavramların hafızalarda yer edinmesi amaçlandı.

Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar okulda oluşturulan "coğrafya sokağı"nda kalıcı olarak sergilenerek diğer öğrencilerin de yararlanması sağlanacak.

"Her yıl yeni çalışmalarla güncellenecek"

Okul müdürü Fatoş Karaca Beler, AA muhabirine, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Öğrencilerin derslerde öğrendikleri coğrafi şekilleri üç boyutlu hale getirerek el becerilerini de kullandıklarını belirten Beler, şunları kaydetti:

"Başlangıçta 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında derslerde öğrendikleri coğrafi şekilleri 3 boyutlu hale getirip sunmayı hedeflediler ancak niyetimiz sadece sergilemek değil, bu çalışmaların kalıcı olması. Yapılan ürünler sergi sonrası kaldırılmayacak. Her yıl yeni çalışmalarla güncellenecek. Böylece okulumuzda bir 'coğrafya sokağı' oluşturduk. Öğrencilerimiz derslerde yaptıkları her çalışmayı burada görecek ve görsel hafızaları sayesinde daha kalıcı öğrenme gerçekleştirecekler."

"Ezber değil, anlamlı öğrenme"

Coğrafya öğretmeni Pınar Kara Öner de projenin temel amacının öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri, somut materyaller aracılığıyla daha iyi kavramalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Coğrafi kavramları ezbere dayalı sistemden çıkararak anlamlı öğrenmeye dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Öner, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin aktif katılımını, üretkenliğini ve görsel, mekansal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz kendi çevrelerinden temin ettikleri geri dönüşüm malzemeleriyle projelerini hazırladı." dedi.

Projeye katılan öğrencilerden Efe Berk de dağ içi ovası maketi hazırladığını belirterek, "Yumurta kabı, karton, çöp şiş ve mukavva kullandım. Öğrendiğim konuları 3 boyutlu hale getirerek, bilgilerin aklımda daha kalıcı olmasını sağladı." diye konuştu.

Abdülkerim Yıldırım ise volkan konusunu canlandırdıklarını dile getirerek, "Volkanın nasıl patladığını göstermek istedik. İnşaat köpüğü, plastik tepsi, karbonat ve sirke kullandık. Tepkime sonucu oluşan patlamayla volkanı somut olarak gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Kanyon vadi maketi hazırlayan Yaren Ateş de projesinde geri dönüşüm malzemeleri kullandığını anlatarak, bu tür görsellerin hafızalarında daha kalıcı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

