Öğrenciler İşaret Dillini Metne Çeviren Eldiven Tasarladı - Son Dakika
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Öğrenciler İşaret Dillini Metne Çeviren Eldiven Tasarladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri işaret dilini metne çeviren bir eldiven tasarladı. Eldiven üzerindeki sensörler sayesinde yapılan işaretler, mobil uygulama aracılığıyla harf ve kelimelerle eşleştirilerek görsel çıktı sağlanıyor. Bu proje, işaret dilini bilen ve bilmeyen insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

06.07.2024 23:31
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Öğrenciler işaret dillini metne çeviren eldiven tasarladı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri işaret dilini metne çeviren eldiven tasarladı.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerinden Emre Şola, Hüseyin Gazi Karabolat ve Semih Yılmaz işaret dilini metne çeviren eldiven geliştirdi. Öğrenciler araştırmaları neticesinde eldiven üzerlerindeki sensörleri büküldükçe direnç değeri değişen bir malzemeden kendileri yaptı. Tasarlanan eldivende kişi işareti yaptıktan sonra sensörler verileri alıyor. Bu veriler işaret dilindeki harf ve kelimelerle eşleşiyor ve mobil uygulamadan görsel çıktı sağlanıyor.

Projeyi anlatan öğrenci Emre Şola, "Projemiz işaret dilini kullanan insanların günlük hayatta iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Kullandığımız sensörler ve üstünde kullandığımız farklı yazılım yöntemleri ile iki eldiveni haberleştirdik ve farklı kelimeleri anlamlandırdık. Bu sayede günlük hayatta işaret dilini bilen insanlar ve bilmeyen insanlar arasında iletişimi kolaylaştırmış olduk" dedi.

Proje Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinde sergilendi.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler İşaret Dillini Metne Çeviren Eldiven Tasarladı - Son Dakika

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