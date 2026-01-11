Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, İlkokul Öğrencilerini Misafir Etti

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, Pursaklar Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Öğrenciler, gezi sayesinde milli mücadele yıllarına ilişkin tarihi bilgileri yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Pursaklar Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri, Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Ankara'nın işgal günlerinden başlayarak milli mücadelenin örgütlenme süreci, Ankaralıların cepheye verdiği destek ve Cumhuriyet'e uzanan tarihi yolculuğa ilişkin bilgilendirildi.

Müze rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere; milli mücadelenin Ankara merkezli yürütülmesi, halkın direnişi, cephe gerisindeki fedakarlıklar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği ile ilgili ayrıntılı bilgi aktarıldı. Müze içerisinde yer alan belge ve canlandırmalarla tarihi olaylar kronolojik olarak anlatılırken öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği bölüm ise Atatürk'ün mum heykelinin yer aldığı alan oldu.

Öğrenciler geziden memnun ayrıldı

Gezi sonunda öğrenciler, milli mücadele sürecine dair pek çok bilgiyi görerek öğrendiklerini belirterek müzeden memnuniyetle ayrıldı. Öğrenciler, müzenin hem öğretici hem de etkileyici olduğunu ifade ederek arkadaşlarına da tavsiye edeceklerini söyledi.

Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arası ziyaret edilebilir. Okullardan yapılacak ziyaretler ise randevu alınarak rehber eşliğinde gerçekleştiriliyor.