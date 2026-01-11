Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, İlkokul Öğrencilerini Misafir Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, İlkokul Öğrencilerini Misafir Etti

11.01.2026 11:10  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri, Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret ederek milli mücadele tarihine dair önemli bilgiler edindi. Müze gezisi, öğrenciler için öğretici ve etkileyici bir deneyim oldu.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, Pursaklar Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Öğrenciler, gezi sayesinde milli mücadele yıllarına ilişkin tarihi bilgileri yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Pursaklar Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri, Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Ankara'nın işgal günlerinden başlayarak milli mücadelenin örgütlenme süreci, Ankaralıların cepheye verdiği destek ve Cumhuriyet'e uzanan tarihi yolculuğa ilişkin bilgilendirildi.

Müze rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere; milli mücadelenin Ankara merkezli yürütülmesi, halkın direnişi, cephe gerisindeki fedakarlıklar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği ile ilgili ayrıntılı bilgi aktarıldı. Müze içerisinde yer alan belge ve canlandırmalarla tarihi olaylar kronolojik olarak anlatılırken öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği bölüm ise Atatürk'ün mum heykelinin yer aldığı alan oldu.

Öğrenciler geziden memnun ayrıldı

Gezi sonunda öğrenciler, milli mücadele sürecine dair pek çok bilgiyi görerek öğrendiklerini belirterek müzeden memnuniyetle ayrıldı. Öğrenciler, müzenin hem öğretici hem de etkileyici olduğunu ifade ederek arkadaşlarına da tavsiye edeceklerini söyledi.

Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arası ziyaret edilebilir. Okullardan yapılacak ziyaretler ise randevu alınarak rehber eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

Yıldırım Beyazıt, Yerel Haberler, Etkinlikler, Pursaklar, Misafir, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, İlkokul Öğrencilerini Misafir Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:16
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 14:57:27. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, İlkokul Öğrencilerini Misafir Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.