Türkiye'de ilk kez düzenlenen "300 Karakterle Yeşil Vatan" BİLSEM'ler Arası Ulusal Küçürek Öykü Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

BİLSEM'den yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Kaymakamlığı himayesinde, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinasyonunda düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde yapıldı.

Törene, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Başkanı ve jüri onur üyesi Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Esenyurt BİLSEM Müdürü İsa Peri, jüri üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada "İki Devlet, Tek Millet" temasını işleyen eseriyle jüri özel ödülüne layık görülen Karşıyaka BİLSEM öğrencisi Berra Tulan'ın "Yeşil Emanet" adlı öyküsünde, Karabağ'a özgü Harıbülbül çiçeği üzerinden iki ülke arasındaki kardeşlik anlatıldı.

Esenyurt BİLSEM Müdürü İsa Peri, dereceye giren ve yarışmaya eserleriyle katılan öğrencilerin ülkenin geleceğine katkı sunduğunu belirterek, "Dereceye giren ya da bu satırlara yüreğini koyan her bir öğrencimiz, aslında vatanın geleceğine bir fidan dikti." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelindeki BİLSEM'lerden öğrenciler katıldı.

Ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ile jüri özel ödülünün sahibinin ödüllendirildiği yarışmada, seçilen eserler kitaplaştırıldı. Projenin gelecek dönemde ulusal ve uluslararası ölçekte yaygınlaştırılması hedefleniyor.