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Öğrencilerden Anlamlı Proje

Öğrencilerden Anlamlı Proje
25.06.2026 11:51
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Kastamonu liseliler, 400 kg mavi kapak toplayarak özel gereksinimli bireylere destek oldular.

Kastamonu Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, özel gereksinimli bireylere tekerlekli sandalye alınması için 400 kilogram mavi kapak topladı.

Okulun İngilizce öğretmeni, aynı zamanda Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Kulübü danışmanı İhsan Yılmaz öncülüğünde eğitim öğretim yılı başında mavi kapak toplama kampanyası başlatan öğrencilerin girişimi, il genelindeki tüm okullardan destek gördü.

Kantinlerde, sınıflarda ve gittikleri yerlerde buldukları kapakları toplayarak 400 kilograma ulaşan öğrenciler, kapakları Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine teslim etti.

İhsan Yılmaz, AA muhabirine, çevreye zarar veren her şeyi toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Atık pil ve yağ topladıklarını, kitapları geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Yılmaz, "İnsanoğlunun ihtiyaçları sınırsız fakat bu ihtiyaçları karşılama adına ham maddeler sınırlı. Öğrencilerimize yönelik bu sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların giderilmesinde geri dönüşümün gerekli olduğuna dair bilgilendirici faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Öğrencilerinin mavi kapak toplama konusunda duyarlılık gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Kampanyada yaklaşık 400 kilogram mavi kapak topladık. Bunları 50 çuval ve büyük poşetlere doldurup depoladık. Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine teslim ediyoruz. Geri dönüşüm ve duyarlılık konusunda çocuklarımızın bilinç kazanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"Bir şey yaparken bunun boşa gitmediğini bilmek güzel"

11. sınıf öğrencisi Şevval Yağcıoğlu ise önemli bir işe imza attıklarını dile getirerek, "Kampanyaya severek dahil oldum. Bu kampanyaya dahil olmaktaki amacım, insanlara yardım etme içgüdüsüyle hareket etmem. Öğretmenlerimiz de bu konuda bizi teşvik etti. Bu proje aracılığıyla insanlara yardım etmek, okuldaki arkadaşlarımı ve çevredekileri bilinçlendirmek beni teşvik etti." ifadelerini kullandı.

Projeyi hayata geçirirken arkadaşları ve ailelerinden destek aldıklarını anlatan Yağcıoğlu, "Yapılan şey, bilinçlenmeyi de geliştiren bir durum. Bu kapakları gördüğümüzde, bunların geri dönüşüme kazandırılması gereken bir madde olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket eden gençler olduğumuz sürece bunları toplamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kapaklarla tekerlekli sandalye alınacak olmasının emeklerinin boşa gitmediği anlamına geldiğini vurgulayan Yağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kapakları teslim ettiğimizde yaptığımız işin başarıya ulaştığını, bir işe yaradığımızı hissettik. Bir şey yaparken bunun boşa gitmediğini bilmek güzel. Bunları topluyoruz, geri dönüştürüyoruz ve derneklere bağışlıyoruz. Dernekler de bunun sonucunda elde ettiği şeyleri bağışlıyor. Bundan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Bir özel bireyin yüzünü güldürdüğümüzde bizim de yüzümüzde gülümseme oluşuyor. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor."

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Anlamlı Proje - Son Dakika

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