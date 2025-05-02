Öğrencilerden Fidan Dikim Etkinliği

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenciler, beraberindekilerle fidan dikim etkinliğine katıldı.
Yenilenebilir Enerji Mavi Yeşil Okul Etiketi kapsamında Ortakaraören Cumhuriyet Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.
Ortakaraören Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde orman alanı oluşturmak için harekete geçen katılımcılar, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.???????
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