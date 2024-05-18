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Öğrencilerden muhteşem 19 Mayıs gösterileri

BOLU - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri muhteşem gösteriler sahneledi.

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri başladı. Okullarda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kent genelinde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Gençlik ve Spor Bayramı için aylar öncesinden hazırlanan Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları gösterileri sahneledi. Okul bahçesinde ilk olarak bando takımı ile yürüyüş yapan öğrenciler, halkoyunları, koro, step ve yarışmalar eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlamalara devam etti. Öğrencilerin hazırladığı muhteşem gösteriler dronla havadan görüntülendi. Tüm coşkusuyla 19 Mayıs'ı kutlayan öğrenciler izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.