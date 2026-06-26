Öğrencilerden Öğretmene Vefa

Erzurum'da ilkokuldan mezun olan öğrenciler, karne töreninin ardından okul bahçesine öğretmenlerinin adına fidan dikti.

Sabancı İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, kendilerine 4 yıl emek veren öğretmenleri Serkan Acar'a "mezuniyet sürprizi" yapmak için ailelerinin de desteğiyle fidan temin etti.

Öğrenciler, karne töreninin ardından öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu. Bazı öğrenciler de evlerinin bahçelerine fidan dikerek, bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

Öğrencilerinin sürprizi karşısında duygulanan Acar, büyük mutluluk yaşadı.

Acar, kendisi için en değerli hediyenin öğrencilerinin sevgisi olduğunu belirterek, bu kalıcı hatıra için öğrencilerine ve ailelerine teşekkür etti.

Okulun Müdür Yardımcısı Mevlüt Temur da bu tür etkinliklerin çocuklarda vefa, aidiyet ve çevre bilincini güçlendirdiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimizin mezun olurken öğretmenlerine fidan armağan etmesi bizim için çok kıymetli. Yıllar sonra büyüyen her fidan, bu sınıfın dostluğunu ve öğretmenlerine duyduğu sevgiyi yaşatacak." diye konuştu.