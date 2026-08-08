Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı

Rojin Kabaiş\'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı
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Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Rojin Kabaiş’in ailesinin de aralarında bulunduğu çocuklarını kaybeden aileleri tehdit edip şantaj yaptıkları belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Dijital platformlarda “C47” ve “C99” kod isimleriyle örgütlendikleri ve yasa dışı sorgu panellerini kullandıkları tespit edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yasa dışı sorgu panellerini kullanarak siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerde şebekenin, kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi.

Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı

YABANCI NUMARALAR ÜZERİNDEN TEHDİT VE ŞANTAJ

Şüphelilerin, çocuklarını kaybeden ailelere yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden ulaştıkları, tehdit ve şantaj eylemlerinde bulundukları belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "Tehdit", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma" suçlarından işlem başlatıldı.

Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak metinde ayrıca 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilirken, toplam serbest bırakılan şüpheli sayısı 8 olarak verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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    BU İŞ İÇİNDE ÜST DÜZEY DEVLET GÖREVLİLERİ AKRABALARI VAR 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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