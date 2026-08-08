Rojin Kabaiş\'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yasa dışı sorgu panellerini kullanarak siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerde şebekenin, kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi.

YABANCI NUMARALAR ÜZERİNDEN TEHDİT VE ŞANTAJ

Şüphelilerin, çocuklarını kaybeden ailelere yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden ulaştıkları, tehdit ve şantaj eylemlerinde bulundukları belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "Tehdit", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma" suçlarından işlem başlatıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak metinde ayrıca 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilirken, toplam serbest bırakılan şüpheli sayısı 8 olarak verildi.