Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil - Son Dakika
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Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

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Terörsüz Türkiye sürecine yasal zemin oluşturacak çerçeve yasa teklifinin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenirken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı mesaj gönderdi. TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in okuduğu mesajda, "Bu süreç bölünme, ayrışma süreci ya da ucuz pazarlıklara dayalı bir al ver süreci değildir. Barışa katkı sunan, bu yangına bir damla su taşıyan herkesten Allah razı olsun." denildi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı'nın TBMM Genel Kurulu'na gönderdiği mesajı okudu. Mesajda, "Bu süreç bölünme, ayrışma süreci ya da ucuz pazarlıklara dayalı bir al ver süreci değildir. Barışa katkı sunan, bu yangına bir damla su taşıyan herkesten Allah razı olsun, çıkacak olan yasa hayırlara vesile olsun" ifadeleri kullanıldı.

TBMM'DE DEMİRTAŞ'IN MEKTUBU OKUNDU

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı'nın Genel Kurul'a gönderdiği mesajı okudu. Demirtaş ve Mızraklı'nın imzasını taşıyan mesaj şu şekilde:

"Sayın Başkan, Sayın Genel Başkanlar, Sayın Milletvekilleri, Her birinizi ayrı ayrı, tüm içtenliğimizle selamlıyor, hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin kaderini köklü şekilde değiştirme potansiyeline sahip, son derece önemli, tarihi bir barış çabasının kritik bir adımını daha, inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacaksınız. Elbette tartışmalar, eleştiriler, öneriler olacaktır; her biri de kıymetlidir, katkı vericidir. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki bizler tüm kalbimizle, samimiyetimizle ve ciddiyetimizle, sadece 86 milyonun huzurunu, refahını, kardeşliğini güçlendirmek, büyütmek için bu sürecin içinde olduk, sürece tüm gücümüzle destek verdik. Bu süreç bölünme, ayrışma süreci ya da ucuz pazarlıklara dayalı bir al ver süreci değildir.

"40 YILLIK ÇATIŞMA ORTAMININ SONUCU OLARAK, YÜREĞİ YARALI OLMAYAN KİMSE KALMADI"

Hiç kimse kıymetli çabaların altında gizli hesaplar, kirli planlar arayarak zaman tüketmemeli, enerjisini boşa harcamamalıdır. Şüpheyle yaklaşan veya olumsuz ön yargıyla bakan çevreler, bu süreci istedikleri kadar eşelesinler, altından bin yıllık kardeşliğimizden, birbirimize sıkı sıkıya sarılma arzusundan ve Kürdüyle, Türküyle hep birlikte Türkiye olma duygusundan başka bir şey bulamayacaklardır. Atılan ve atılacak her adım yeni ufuklara, yeni reformlara ve yeni bir hayata da zemin hazırlayacaktır.

Elbette tüm bu çabalar güçlü ve köklü demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük reformlarıyla devam etmeli, halkımızın hak ettiği, layık olduğu huzurlu bir yaşama kavuşmasına katkı sunmalıdır. Bunun için de herkesin ve her kesimin çok dikkatli, hassas ve ciddiyetle meseleleri ele almasında büyük yarar vardır. 40 yıllık çatışma ortamının sonucu olarak, yüreği yaralı olmayan neredeyse kimse kalmadı. Bu nedenle, zafer görüntülerine veya gösterilerine de kaybetme duygusuna ve kaygısına da sebep olmadan vakur, olgun, erdemli bir duruşla bu süreci ilerletmek, acılarımızı ortaklaştırıp geride bırakarak el ele geleceğe yürümek zorundayız.

CUMHURBAŞKANI'NA VE GENEL BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Değerli Milletvekilleri, kullanacağınız her oyun barışımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirecek yönde olmasını, eleştiri ve uyarılarınızın yapıcı temelde ifade edilmesini temenni ediyoruz. Hepimiz için hayırlara vesile olacağına inandığımız bu adımın siyasete de yeni kapılar açarak nezaket, iş birliği ve olgunluk kazandıracağını umuyoruz. Bu vesileyle zorlu bir sürecin başlaması ve yürütülmesinde siyasi iradeyi en güçlü şekilde ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, barış için büyük çaba sarf eden Sayın Abdullah Öcalan'a özel olarak teşekkür etmek istiyoruz. Yine sürecin sahiplenilmesi ve her aşamasının sağlıklı yürümesi için katkı sunan Sayın Numan Kurtulmuş'a, Sayın Özgür Özel'e, Sayın Mahmut Arıkan'a, Sayın Ali Babacan'a, Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Sayın Erkan Baş'a, Sayın Seyit Aslan'a, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Olumsuz eleştirileriyle, dolaylı olsa da sürece katkı sunan Sayın Müsavat Dervişoğlu'na, Sayın Fatih Erbakan'a teşekkür ediyoruz.

"ÇIKACAK YASA HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Ve elbette büyük fedakarlıklarla sürecin motor gücü olan DEM Partili arkadaşlarımıza, Eş Genel Başkanlarımız Sayın Tuncer Bakırhan ve Sayın Tülay Hatimoğulları ile İmralı Heyeti üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu vesileyle Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızı da rahmetle, minnetle anarak tüm milletvekillerine sıcak selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu sürecin mutfağında yoğun emek harcayan isimsiz emektarlara özel olarak teşekkür ediyoruz. Barışa katkı sunan, bu yangına bir damla su taşıyan herkesten Allah razı olsun, çıkacak olan yasa hayırlara vesile olsun. Bir kez daha Genel Kurul'u saygıyla selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mahir Atlı Mahir Atlı:
    Ne oldu, bir yerine bir şey mi battı? 4 2 Yanıtla
  • BaŞaR BaŞaR:
    Demirtaş adamdır hortlamayın burda 2 3 Yanıtla
  • Bayram Kaya Bayram Kaya:
    Mahir atlı bu kadar şehit Gazi yakını var onlar ne diyor bu yasaya peki yoksa kimseye bir şey batmaz ancak sana batar 1 0 Yanıtla
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