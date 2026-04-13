Öğrencilerden Özel Bireylere Umut Projesi

13.04.2026 11:43
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, 200 bin mavi kapak toplayarak özel gereksinimli bireylere destek oldu.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ders kapsamında hazırladıkları "Bir Kapak Bin Umut" projesiyle özel gereksinimli bireylere tekerlekli sandalye alınması için 200 bin mavi kapak topladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden "Engelsiz Yaşam Topluluğu" üyesi Sema Yolasığmazoğlu, Yusuf Cidan, Sıla Karabayır, Buse Altun ve Esranur Demiroğlu, özel bireyler için "Bir Kapak Bin Umut" projesini hayata geçirmeye karar verdi. Topluluk üyelerinin bu girişimi sınıftaki diğer öğrencilerden de destek gördü.

İlk olarak kendi fakültelerindeki mavi kapakları toplamaya başlayan öğrencilerin bu girişimi daha sonra tüm okulun desteğini alarak, diğer fakültelere ve yurtlara yayıldı. Öğrenciler, 6 ay içinde topladıkları 200 bin kapağı Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine teslim etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencisi Yusuf Cidan, AA muhabirine, ders kapsamında hocalarının öncülüğünde bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istediklerini söyledi.

Genelde hastane ve bazı kurumlarda staj yaptıklarını ve buralarda özel gereksinimli bireylerin yaşadığı zorlukları gördüklerini anlatan Cidan, "Farkındalık oluşturmak için projeyi hayata geçirdik. İlk olarak fakültede çalışmaya başladık. Yavaş yavaş büyüdük. Sağlık Bilimleri Fakültesini aşarak diğer fakültelere yayıldı. Oralara da kapak konması için bidonlar bıraktık. Duyuldukça yurtlara yayıldı. Oralardaki öğrenci arkadaşlarımız da destek amaçlı mavi kapak bidonlarını bıraktı. Aynı zamanda Kastamonu'nun esnafı ve lokantaları da yardım etti. Küçük bir proje ile başladık ama bütün kalplere dokunduk." dedi.

Sınıf arkadaşları ile başladıkları projeye verilen desteğin hızla yayıldığını anlatan Cidan, "10 bine yakın kişiye ulaşıldı. 6 aydır kapak topluyoruz. Bu süreçte yaklaşık 200 bin kapak toplandı. Bugün de bu topladığımız kapakları öğrenci arkadaşlarımızla birlikte özel gereksinimli bireylere araç alınması amacıyla Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğine teslim ediyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan da ders sırasında öğrencilerden böyle bir teklif geldiğinde çok mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle beraber toplumsal duyarlılık projelerine liderlik yapıyoruz. Kastamonu içerisinde dokunmadığımız özel bireylerin kalmaması için uğraşıyoruz. Gelecekte sağlık hizmetinin önemli bir parçası olarak hemşirelik mesleğini yapacak olan bu gençlerimiz sıklıkla özel bireylerle karşı karşıya kalacakları için kendilerinden bir teklif geldi. 30 öğrencimiz 5'erli gruplar halinde üniversitemizin her fakültesinde kampanyalar düzenlediler. Restoranlardan, yurtlardan kapakları topladılar. Kendilerini kutluyorum."

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise öğrencileri tebrik ederek, "Kastamonu Üniversitemiz gerçekten engelsiz üniversite yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz ve Engelsiz Yaşam Topluluğu öğrencilerimiz bir araya gelerek mavi kapak kampanyamıza destek oldular. Bu yapılan çok kıymetli. Burada bugün binlerce kapak var ve büyük bir emeğin ürünü. Özel bireylerim ve ailelerim adına hepsine teşekkür ediyorum. Bir yüreğe dokunabilmek, iyiliğin her alanda var olması bizler için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
