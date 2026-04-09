Öğrencilerden Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Ardahan'da öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis ekipleri için sürpriz kutlama yaptı.

Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinlikte, önceden planlanan sembolik bir kavga ihbarı yapılması üzerine polis ekipleri okula yönlendirildi.

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, olaya müdahale etmek yerine öğrencilerin alkışları ve hazırlanan kutlama programıyla karşılandı.

Polis ekipleri için öğretmenler odasında pasta kesildi.

Okul Müdürü Ömer Faruk Kral, AA muhabirine, etkinliğin öğrencilerde güvenlik güçlerine yönelik saygı ve farkındalığı artırmayı amaçladığını söyledi.

Kral, "Eğitim sürecinin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığına dikkati çekmek ve öğrencilerimizin toplumsal değerleri yaşayarak öğrenmelerinin önemine vurgu yapmak istedik." dedi.