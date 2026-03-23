Öğrencilere Finansal Okuryazarlık Dersi Başlıyor - Son Dakika
Öğrencilere Finansal Okuryazarlık Dersi Başlıyor

23.03.2026 12:49
Yarın tüm okullarda ortaklaşa alınacak 1. ders saati finansal okuryazarlık dersi ile geçecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu iş birliğinde hazırlanan finansal okuryazarlık dersi içerikleri, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm okullarda yarın 1'inci ders saatinde ortak olarak işlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) programlar arası bileşenleri arasında tanımlanan 'okuryazarlık becerileri' kapsamında, finansal okuryazarlık önemli bir beceri alanı olarak yer alıyor. Beceri temelli, bütüncül ve yaşamla ilişkili öğrenme yaklaşımı doğrultusunda finansal okuryazarlık; öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan temel alanlardan biri olarak değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TYMM ile uyumlu olarak öğrencilere yönelik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademi; öğretmenler ile yöneticilere yönelik ise Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformlarına içerikler geliştiriliyor. Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu ile iş birliğiyle finansal okuryazarlık konusunda çalışmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla yarın temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda 1'inci ders saati, ortak şekilde finansal okuryazarlık dersi olarak işlenecek. Öğretmenin branşı fark etmeksizin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMARA FARKINDALIK OLUŞTURULACAK

Finansal okuryazarlık dersinde öğrencilere, dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanıyor. Derste, teknoloji ve dijital platformların hayatın her alanında yer almasının, işleri hızlandırıp kolaylaştırdığına ancak bununla birlikte bu platformların, kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine zemin hazırladığına dikkat çekilecek. Yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılara yer verilecek derste ayrıca bütçe planlama, kaynakların etkili kullanımı gibi konu başlıklarında öğrenciler bilgilendirilecek. Finansal okuryazarlık dersi ile teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşamdaki ve finansal faaliyetlerdeki yerini fark etmeleri için öğrencilere rehberlik edilmesi hedefleniyor. Ders planları ve içeriklerine https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler adresinde yer alan 'finansal okuryazarlık' alanından erişilebilecek.

Kaynak: DHA

Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere Finansal Okuryazarlık Dersi Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Öğrencilere Finansal Okuryazarlık Dersi Başlıyor - Son Dakika
