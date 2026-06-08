Öğrencilere Rip Akıntısı Eğitimi

Sinop'un Türkeli ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince öğrenciler, rip akıntısı konusunda bilgilendirildi.
Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Sahil Güvenlik Komutanlığı personellerince öğrencilere, denizde güvenli yüzme kuralları, boğulmalara karşı alınabilecek önlemler ve rip akıntısının oluşturduğu tehlikeler hakkında bilgiler aktarıldı.
Programda ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince öğrencilere dalgıçlık ekipmanları da tanıtıldı.
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