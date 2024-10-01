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Öğrencilere Ücretsiz Konaklama

Öğrencilere Ücretsiz Konaklama

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri için Bodrum'da otel kiralandı; 230 öğrenci ücretsiz kalıyor.

01.10.2024 15:05
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MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Bodrum'da yer alan fakülte ve meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 yıldızlı otel kiralandı. Otelde 100'ü kız, 230 öğrencinin ücretsiz olarak konakladığı bildirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Bodrum'daki kampüsündeki Güzel Sanatlar Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Dijital Oyun Tasarım Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliği, çalışma başlattı. Öğrencilerin geçen yıl kaldığı Gümbet Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı otel, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk'un girişimleriyle tekrar kiralandı. İçerisinde 2 ayrı havuz olmak üzere, sosyal yaşam alanlarının bulunduğu otelde 100'u kız, toplam 230 öğrenci ücretsiz konaklıyor. Öğrenciler okul dışında kalan vakitlerini otel içerisindeki sosyal alanlarda değerlendirebiliyor.

'BURADAKİ HERKES ANLAYIŞLI'

İstanbul'dan gelen ve otelde kalan öğrencilerden Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kerem Sayman, "Buradaki herkes anlayışlı, yönetim olarak memnunuz. Odalarımız temiz biz de iyi baktığımız sürece temiz kalacaktır. KYK formatında barınma olarak gayet memnunuz. Burada ücretsiz olarak kalıyoruz" dedi.

'SERVİS PROBLEMİMİZ VAR'

Ankara'dan gelen ve otelde konaklayan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 3'üncü sınıf Hakan Kılıçparlar de "Konfor olarak bir sorunumuz yok, odalar gayet temiz, yönetim her konuda bizlere yardımcı oluyor. Bodrum'da ulaşım pahalı ve buradan fakülteye gittiğimizde ulaşımımız sıkıntı oluyor. Buradan fakülteye ulaşmamız uzun sürüyor. Sabah olan derslerimiz var ve bu derslerimize yetişebilmek için 1,5 saat yol gidiyoruz. Servis problemimiz var. Geçen sene bunlar ayarlanmıştı" diye konuştu.

Mersin'den gelen ve aynı bölümde 2'nci sınıf öğrencisi olan Adnan Erdoydu ise "Oteldeki sosyal alanlarda arkadaşlarımızla sürekli beraber vakit geçiriyoruz. Sosyal hizmetten dolayı mutluyuz" dedi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

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